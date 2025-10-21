Polizei Bielefeld

POL-BI: Flucht nach Parkunfall

Bielefeld (ots)

NO / Bielefeld / Jöllenbeck - Am Montag, 20.10.2025, beschädigte eine betrunkene 52-Jährige beim Einparken an der Fechenbachstraße ein weiteres Auto und wurde wenig später angetroffen.

Gegen 17:40 Uhr wollte die 52-jährige Bielefelderin mit einem VW Golf in eine Parklücke einparken und beschädigte dabei einen geparkten Opel Astra. Anschließend entfernte sich die Beschuldigte von der Unfallstelle, ohne die Polizei zu informieren.

Die Halterin des Opel Astra informierte die Polizei und eilte der Beschuldigten bis zu ihrer Wohnanschrift in der Nähe nach.

Die hinzukommenden Polizeibeamte konnten im Verlauf der Verkehrsunfallaufnahme Alkoholgeruch bei der 52-Jährigen feststellen. Nach einem positiven Atemalkoholtest wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Gesamtschaden wurde auf rund 1000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell