Polizei Bielefeld

POL-BI: 3.Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Detmold und der Polizei Bielefeld zu einem Tötungsdelikt in einem Supermarkt in Lemgo - MK Kasse

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Lippe- Lemgo- Der gestern festgenommene 33-jährige Lemgoer, der im Verdacht steht, einen 16-Jährigen getötet zu haben, sitzt in Untersuchungshaft.

Der Tatverdächtige wurde heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Detmold der Haftrichterin des Amtsgerichts Detmold vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen Mordes.

Die Obduktion des Leichnams wird am Mittwoch erfolgen. Die Ermittlungen zur Motivlage dauern weiter an.

