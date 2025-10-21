Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch über Terrassentür

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Sennestadt - Am Sonntagnachmittag, 19.10.2025, brach ein unbekannter Täter in eine Wohnung an der Paderborner Straße, im Bereich zwischen der Morsestraße und der Schlinghofstraße, ein. Der Täter entkam mit Bargeld.

Zwischen 16:15 Uhr und 18:35 Uhr brach der Täter eine Terrassentür auf der Gebäuderückseite auf. Anschließend durchsuchte er die Zimmer nach Wertsachen. Er nahm Bargeld an sich und flüchtete in eine unbekannte Richtung.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Einbruch oder zu Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell