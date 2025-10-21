Polizei Bielefeld

POL-BI: 2.Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Detmold und der Polizei Bielefeld zu einem Tötungsdelikt in einem Supermarkt in Lemgo - MK Kasse

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Lippe- Lemgo- Nach der tödlichen Auseinandersetzung am Montagabend, 20.10.2025, in einem Supermarkt in Lemgo, teilt die Polizei weitere Einzelheiten mit.

Gegen 20:30 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein. Die Anrufer berichteten von einer schwerverletzt, am Boden liegenden Person im Kassenbereich eines Supermarktes an der Lemgoer Straße in Lemgo. Durch die zuerst am Tatort eintreffenden Streifenbeamten der Polizei Lippe konnte auf dem Parkplatz des Marktes ein 33-jähriger Tatverdächtiger mit deutscher Staatsbürgerschaft angetroffen und festgenommen werden. Durch die eintreffenden Rettungskräfte konnte nur noch der Tod des Opfers festgestellt werden. Die Verletzungen, die sich der Tatverdächtige bei der Auseinandersetzung zugezogen hatte, wurden unter polizeilicher Begleitung in einem Krankenhaus versorgt. Anschließend wurde er ins Polizeigewahrsam gebracht. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 16-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Nach den derzeitigen Erkenntnissen fügte der Tatverdächtige dem Opfer mit einem Messer tödliche Verletzungen zu.

Die Mordkommission "Kasse", bestehend aus Kriminalbeamten der Polizei Bielefeld und Polizei Lippe unter Leitung des Kriminalhauptkommissars Moritz Rawe nahm die Ermittlungen auf. Die erste Spurensicherung erfolgte in den Abendstunden und wird heute Vormittag fortgesetzt.

Die Hintergründe der Tat sind weiter Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell