Polizei Bielefeld

POL-BI: Couragierte Bielefelder stoppen Dieb

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stieghorst- Freitagmittag, 17.10.2025, hielten zwei entschlossene Zeugen einen flüchtenden Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Ein Bielefelder bemerkte gegen 12:00 Uhr einen Fahrrad-Fahrer, der über den Parkplatz eines Supermarktes an der Stieghorster Straße, nahe der Allensteiner Straße, fuhr. Er sah, wie der Mann in einen dort geparkten PKW griff und davonradelte. Der Beobachter, ein 35-jähriger Bielefelder, nahm sofort die Verfolgung auf und holte den Dieb, gemeinsam mit einem 27-jährigen Bielefelder, nach wenigen Metern ein. Die Zeugen ergriffen den 51-jährigen Täter und hielten ihn, trotz dessen Gegenwehr, bis zum Eintreffen der Streifenpolizisten fest.

Dem Opfer, einer 88-jährigen Bielefelderin, fehlte aus der Handtasche, welche sich auf dem Rücksitz ihres PKW befunden hatte, die Geldbörse.

Das Portemonnaie fanden die Polizisten bei der Durchsuchung des polizeibekannten 51-Jährigen in seiner hinteren Hosentasche und das Bargeld versteckt unter seiner Kleidung. Die Beute konnte vollständig an die Rentnerin zurückgegeben werden. Der Täter wurde in Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

