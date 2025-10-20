Polizei Bielefeld

POL-BI: Vier leicht Verletzte nach Streit

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Sonntag, 19.10.2025, gerieten zwei Familien an der Heeper Straße in Streit. Vier Personen erlitten leichte Verletzungen - drei von ihnen durch ein Messer. Bei dem Streit soll es um Geld gegangen sein.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand gerieten zwei Familien gegen 18:25 Uhr an der Heeper Straße, in Höhe Elbrede, in einen Streit über Geld. Zunächst entwickelte sich eine verbale, dann eine körperliche Auseinandersetzung.

Dabei soll ein 57-jähriger Bielefelder mit griechischer Staatsbürgerschaft zwei 28-jährige Bielefelder, ebenfalls mit griechischer Staatsbürgerschaft, mit einem Messer angegriffen haben. Einer erlitt Schnittverletzungen an einer Hand. Der andere 28-Jährige verletzte sich durch Ausweichbewegungen am Fuß.

Der 57-Jährige gab jedoch an, dass er von mehreren Personen angegriffen worden sei und nicht wisse, wer das Messer im Streit geführt habe. Auch er erlitt unter anderem leichte Schnittverletzungen. Ein 35-jähriger Bielefelder mit griechischer Staatsbürgerschaft und die zwei 28-Jährigen sollen wiederum den 57-Jährigen durch Schläge leicht verletzt haben.

Zudem erlitt eine 36-jährige Bielefelderin ebenfalls leichte Schnittverletzungen an einer Hand, als sie in die Auseinandersetzung eingriff.

Der 57-jährige Mann und die 36-jährige Frau wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die zwei 28-Jährigen wollten eigenständig einen Arzt aufsuchen.

Bei dem Streit soll es um Geld gegangen sein. Das Messer konnte bislang nicht aufgefunden werden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell