Polizei Bielefeld

POL-BI: Randalierer leistet Widerstand

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Ein polizeibekannter Mann, der in der Nacht von Freitag auf Samstag, 18.10.2025, in einem fremden Hausflur randalierte, leistete gegenüber den eingesetzten Polizisten Widerstand.

Bewohner eines Hauses an der Oelmühlenstraße riefen gegen 02:00 Uhr am Samstag die Polizei und berichteten von einem unbekannten Mann, der in ihrem Hausflur herumschreie und gegen die Wohnungstüren treten. Die eingesetzte Streifenwagenbesatzung hörte bereits beim Betreten des Hausflurs, den Randalierer laut schreien. Als sie den Mann ansprachen, begann er sofort, sie schreiend zu beleidigen. Einen erneuten Versuch ins Gespräch zu kommen, beantwortete der offensichtlich alkoholisierte Mann mit weiteren Beleidigungen. Aggressiv lief er unvermittelt mit erhobener geballter Faust auf die Polizisten zu, so dass die Beamten ihn zur Eigensicherung mit einem Schockschlag zu Boden brachten. Da der polizeibekannte 45-jährige Bielefelder sich weiter aggressiv verhielt, wurde er mit Handschellen fixiert und aus dem Haus geführt. Dabei versuchte er, die Beamten anzuspucken. Vor dem Gebäude startete der 45-Jährige den Versuch wegzulaufen, stürzte über eine Buchsbaumhecke und blieb dahinter liegen.

Mit dem Gefangenentransporter ging es für den Randalierer in das Polizeigewahrsam, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Auch im Polizeigewahrsam leistete er Widerstand. Bei dem Handgemenge erlitt eine Beamtin leichte Verletzungen, als es dem Randalierer gelang, sie zu kratzen. Strafverfahren wegen Tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung sind eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell