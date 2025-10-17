Polizei Bielefeld

POL-BI: Warnung vor "Wunderheilerinnen"

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Oldentrup- Zwei Betrügerinnen erbeuteten am Donnerstag, 16.10.2025, Geld, indem sie ihrem Opfer eine Wunderheilung einer Angehörigen versprachen.

Eine 78-jährige Bielefelderin war gegen 17:00 Uhr in einem Geschäft an der Oldentruper Straße, nahe der Potsdamer Straße, einkaufen. Vor dem Geschäft wurde sie von zwei unbekannten Frauen angesprochen, die behaupteten, eine Angehörige der Bielefelderin sei schwer krank und die Frauen könnten diese heilen. Die Täterinnen umwickelten ein Ei mit einem Lappen und behauptete, einen "Zauber" vorgenommen zu haben. Um die Angehörige zu heilen, begleiteten die Frauen das Opfer, um noch ein zweites Ritual durchzuführten. Diesmal wurde ein größerer Geldbetrag in ein Tuch gewickelt, "verzaubert" und der Bielefelderin wieder ausgehändigt, mit der Auflage das Tuch erst nach vier Tagen zu öffnen. Wieder zu Hause öffnete die Bielefelderin das zusammengebundene Tuch und stellte fest, dass die Täterinnen während des angeblichen Rituals das Geld gegen wertlose Gegenstände ausgetauscht hatten.

Die Bielefelderin beschrieb die russisch sprechenden Täterinnen als 50 bis 60 Jahre alt. Eine war dicklich, trug einen hellen Hut und war hell gekleidet. Die Zweite trug einen beigen Hut und eine beige Jacke.

Zeugenhinweise zu den Täterinnen nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell