Polizei Bielefeld

POL-BI: Zweite gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Detmold und der Polizei Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt in Lippe - MK "Dose"

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Bad Salzuflen / Lippe - Wie berichtet, haben die Ermittlungsbehörden mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einem dringend tatverdächtigen Mann gesucht. Er wurde verhaftet.

Der gesuchte 39-jährige Mann ohne festen Wohnsitz wurde am Freitagmorgen, 17.10.2025, in Straßburg (Frankreich) festgenommen. Die Auslieferung wird beantragt.

Das 37-jährige Opfer aus Bad Salzuflen konnte am Dienstag, 14.10.2025, aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Der Hintergrund der Tat ist weiterhin Bestandteil der laufenden Ermittlung.

Die Polizei bittet darum, die Fotos und die personenbezogenen Daten des Tatverdächtigen zu löschen.

Erste Meldung vom 11.10.2025, 00:15 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6135551

