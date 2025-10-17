PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall - Wer fuhr bei Rot?

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld - Brackwede- Am Donnerstag, 16.10.2025, kam es im Kreuzungsbereich Südring und Windelsbleicher Straße zu einem Unfall. Beide PKW-Fahrer glaubten bei Grün gefahren zu sein.

Ein 29-jähriger Bielefelder befuhr gegen 05:45 Uhr mit seinem Renault Clio den mittleren Fahrstreifen des Südrings in Richtung stadtauswärts. Im Kreuzungsbereich der Windelsbleicher Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem Kia Ceed eines 42-jährigen Bielefelders. Der Kia-Fahrer hatte, von der Windelsbleicher Straße kommend, beabsichtigt hinter einem vor ihm abbiegenden PKW nach links auf den Südring abzubiegen. Beide Bielefelder gaben an, bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein.

Ein Abschleppwagen transportierte den nicht mehr fahrbereiten Renault ab. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 5000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

