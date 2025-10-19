PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Vermisster 64-jähriger vom heutigen Tag wohlbehalten wieder aufgefunden.

Bielefeld (ots)

(MS) Der am 19.10.2025 als vermisst gemeldete 64-Jährige ist soeben durch Polizeibeamte wohlbehalten angetroffen worden.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten. Es wird darum gebeten, sein veröffentlichtes Foto und personenbezogene Daten zu löschen.

ursprüngliche Nachricht im Presseportal: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6140380

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

