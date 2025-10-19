POL-BI: Vermisster 64-jähriger vom heutigen Tag wohlbehalten wieder aufgefunden.
Bielefeld (ots)
(MS) Der am 19.10.2025 als vermisst gemeldete 64-Jährige ist soeben durch Polizeibeamte wohlbehalten angetroffen worden.
Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten. Es wird darum gebeten, sein veröffentlichtes Foto und personenbezogene Daten zu löschen.
ursprüngliche Nachricht im Presseportal: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6140380
