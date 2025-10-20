PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Detmold und der Polizei Bielefeld zu einem Tötungsdelikt in einem Supermarkt in Lemgo

Bielefeld (ots)

LR / Bielefeld / Lemgo - Am Montagabend, 20.10.2025, kam es in einem Supermarkt an der Lemgoer Straße in Lemgo zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Jugendlicher tödlich verletzt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten ein 33-jähriger Mann aus Lemgo und ein ebenfalls aus Lemgo stammender Jugendlicher zunächst auf dem Parkplatz des Supermarktes in einen verbalen Streit. Dieser setzte sich im Kassenbereich fort. Im weiteren Verlauf soll der 33-Jährige den Jugendlichen mit einem spitzen Gegenstand angegriffen und so schwer verletzt haben, dass dieser noch vor Ort seinen Verletzungen erlag.

Der Tatverdächtige wurde unmittelbar nach der Tat durch Einsatzkräfte der Polizei Lippe festgenommen.

Die Hintergründe des Geschehens sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Ermittlungen wegen Mordes werden von der Staatsanwaltschaft Detmold, zusammen mit der Mordkommission "Kasse" des Polizeipräsidiums Bielefeld, unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Moritz Rawe, geführt.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

