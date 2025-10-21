POL-BI: Einbrecher stiehlt Geld und Schmuck
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Mitte - Am Freitag, 17.10.2025, meldeten Bielefelder der Polizei einen Einbruch in ihre Wohnung an der Bleichstraße, im Bereich zwischen Hakenort und Hanfstraße. Die Polizei sucht Zeugen.
Der Täter gelangte in das Mehrfamilienhaus und brach dort in eine Wohnung ein. Er durchsuchte die Wohnung nach Wertsachen und entkam mit Bargeld und Schmuck. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand liegt der Tatzeitraum zwischen 19:50 Uhr am Donnerstag, 16.10.2025, und 13:15 Uhr am Freitag, 17.10.2025.
Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld
Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0
Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell