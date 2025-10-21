Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher stiehlt Geld und Schmuck

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Freitag, 17.10.2025, meldeten Bielefelder der Polizei einen Einbruch in ihre Wohnung an der Bleichstraße, im Bereich zwischen Hakenort und Hanfstraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Täter gelangte in das Mehrfamilienhaus und brach dort in eine Wohnung ein. Er durchsuchte die Wohnung nach Wertsachen und entkam mit Bargeld und Schmuck. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand liegt der Tatzeitraum zwischen 19:50 Uhr am Donnerstag, 16.10.2025, und 13:15 Uhr am Freitag, 17.10.2025.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell