PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher stiehlt Geld und Schmuck

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Freitag, 17.10.2025, meldeten Bielefelder der Polizei einen Einbruch in ihre Wohnung an der Bleichstraße, im Bereich zwischen Hakenort und Hanfstraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Täter gelangte in das Mehrfamilienhaus und brach dort in eine Wohnung ein. Er durchsuchte die Wohnung nach Wertsachen und entkam mit Bargeld und Schmuck. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand liegt der Tatzeitraum zwischen 19:50 Uhr am Donnerstag, 16.10.2025, und 13:15 Uhr am Freitag, 17.10.2025.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren