Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Sturmschaden

Hünxe (ots)

Die Einheit Hünxe wurde am 4. Oktober 2025 um 10:13 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Sturmschaden" zum Gillekampsweg alarmiert.

An der Einsatzstelle war ein Baum umgestürzt und blockierte die Straße. Dieser wurde mit der Motorsäge zerkleinert und beiseite geräumt. Abschließend wurde die Straße von Laub und Ästen befreit. Der Einsatz war nach ca. 50 Minuten beendet.

