Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Wasserschaden

Bild-Infos

Download

Hünxe (ots)

Die Einheit Hünxe wurde am 2. Oktober 2025 um 11:23 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Wasserschaden" zur Straße Hünxer Feld alarmiert.

An der Einsatzstelle war es in einer Wohnung durch einen technischen Defekt an einem Heizkörper zu einem Wasseraustritt gekommen. Die Feuerwehr informierte den Eigentümer und übergab die Einsatzstelle dem Mieter sowie einer Fachfirma. Weitere Einsatzmaßnahmen waren nicht erforderlich. Der Einsatz war nach ca. 30 Minuten beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell