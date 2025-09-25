Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Baum blockierte Straße

Bild-Infos

Download

Hünxe (ots)

Die Einheiten Bruckhausen und Bucholtwelmen wurden am 25. September 2025 um 07:01 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Sturmschaden" zum Waldheideweg im Ortsteil Bucholtwelmen alarmiert.

An der Einsatzstelle war ein Baum umgestürzt und blockierte die Straße. Dieser wurde mit der Motorsäge zerkleinert und beiseite geräumt. Abschließend wurde die Straße von Laub und Ästen befreit. Der Einsatz war nach ca. einer Stunde beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell