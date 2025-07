POL-MFR: (757) Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd informiert am Aufseßplatz

Nürnberg (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (27.07.2025) kam es in der Nürnberger Innenstadt zu einem größeren Polizeieinsatz vor einer Diskothek. Ein 28-Jähriger bedrohte einen anderen Diskobesucher mit einem Reizstoffsprühgerät, das einer echten Schusswaffe täuschend ähnlich sah. Gegen 03.45 Uhr kam es vor der Diskothek im Marientorgraben vorerst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen zwei Personengruppen. In ...

mehr