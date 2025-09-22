Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Verkehrsunfall mit drei schwerverletzten Personen, B 58 zeitweise voll gesperrt

Hünxe (ots)

Die Einheiten Hünxe, Bruckhausen und Drevenack wurden am 22. September 2025 um 09:46 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Person eingeklemmt" zur Schermbecker Landstraße im Ortsteil Drevenack alarmiert.

An der Einsatzstelle hatte sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw ereignet. Glücklicherweise waren entgegen der Meldung keine Personen eingeklemmt. Die Einsatzstelle wurde gegen den fließenden Verkehr abgesichert und der Brandschutz wurde sichergestellt. Drei schwerverletzte Personen wurden vom Rettungsdienst medizinisch erstversorgt und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Der Einsatz war nach ca. 45 Minuten beendet. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme wurde die Schermbecker Landstraße zwischen der Straße Landwehr und der Dinslakener Straße zeitweise voll gesperrt. Hierdurch kam es zu Verkehrsstörungen.

