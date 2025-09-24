Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Person in verschlossener Wohnung

Hünxe (ots)

Die Einheit Hünxe wurde am 23. September 2025 um 23:12 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Person in verschlossener Wohnung" zur Straße Zum Aansberg alarmiert.

Eine Person benötigte medizinische Hilfe, konnte jedoch die Tür nicht selbstständig öffnen. Der bereits auf der Anfahrt befindliche Hausnotruf öffnete die Türe mit dem Schlüssel, anschließend konnte die Person an den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst übergeben werden. Der Einsatz war nach ca. 30 Minuten beendet.

