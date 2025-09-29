PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Mitglieder der Jugendfeuerwehr erhalten die Leistungsspange

Hünxe (ots)

Am Samstagmorgen machten sich zehn Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr Hünxe zusammen mit einem Teil des Betreuerteams auf den Weg nach Wuppertal. Gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr Voerde nahmen sie an der Abnahme der Leistungsspange, dem höchsten Abzeichen der Deutschen Jugendfeuerwehr, teil und bestanden diese erfolgreich.

Teil der Prüfung waren ein standardisierter Löschangriff, eine Schnelligkeitsübung, feuerwehrtechnische Theoriefragen, ein Staffellauf und Kugelstoßen.

Wir freuen uns über eure tolle Leistung und euer Engagement. Macht weiter so!

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell

