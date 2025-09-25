FW Hünxe: Feuerwehr rettet eingeklemmte Katze aus Schleusenkammer

Freiwillige Feuerwehr Hünxe

Feuerwehr rettet eingeklemmte Katze aus Schleusenkammer

Die Einheit Hünxe wurde am 25. September 2025 um 07:07 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Tier in Not" zur Schleuse Hünxe des Wesel-Datteln-Kanals alarmiert.

Während ihres vermutlich nächtlichen Streifzugs durch die Natur war eine Katze in die im Umbau befindliche Schleusenkammer gestürzt. Dabei wurde sie zwischen der Schleusenwand und einer Leiter eingeklemmt und konnte sich nicht aus eigener Kraft befreien. Aufmerksame Mitarbeiter hatten am Morgen ihre verzweifelten Rufe wahrgenommen und den Notruf gewählt.

Da sich circa 60 Zentimeter Regenwasser in dem Bereich angesammelt hatten, rüsteten sich die Einsatzkräfte mit Wathosen aus. Über ein Baugerüst stiegen sie in die Schleusenkammer herab. Die Katze ließ sich ohne Gegenwehr aus ihrer misslichen Lage befreien und in eine Kiste setzen. Sie war augenscheinlich unverletzt und wurde über das Gerüst hinausgetragen. Anschließend wurde sie mit dem Löschfahrzeug zur Feuerwache gebracht.

Die Katze wurde dort dem Ordnungsamt der Gemeinde Hünxe übergeben. Dies konnte feststellen, dass die Katze gechipt und registriert war. Der Besitzer wurde bereits informiert und wird Kater Carlos nun in seine gewohnte Umgebung zurückholen. Der Einsatz war nach ca. 45 Minuten beendet.

