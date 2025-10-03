Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Brand in Pferdestall, Tiere gerettet

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hünxe (ots)

Die gesamte Feuerwehr Hünxe wurde am 3. Oktober 2025 um 02:13 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Bauernhofbrand" zum Opschlagweg im Ortsteil Bucholtwelmen alarmiert. Die Kreisleitstelle Wesel teilte bereits während der Anfahrt per Funk mit, dass es sich um ein bestätigtes Feuer in einem Pferdestall handelt.

Bei der Erkundung der Einsatzstelle wurde festgestellt, dass die Sattelkammer im Nebenraum des Pferdestalls in Vollbrand stand. Die Flammen schlugen bereits aus dem Dach und dem Stalleingang. Die Eigentümer handelten besonnen und brachten die drei Pferde bereits vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit. Umgehend wurden zwei Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung eingesetzt. Das Brandgut wurde auseinandergezogen und abgelöscht. Um die im Dach befindlichen Glutnester aufzufinden, wurde die Dämmung des Stalldaches entfernt und mit einer Wärmebildkamera kontrolliert.

Abschließend wurde die Brandstelle durch einen weiteren Atemschutztrupp mit Schaum bedeckt, um ein Wiederaufflammen zu verhindern. Die bei Eintreffen nachalarmierte Drehleiter der Feuerwehr Voerde sowie zwei Tanklöschfahrzeuge der Feuerwehren Voerde und Wesel wurden nicht benötigt und konnten ihre Einsatzfahrt abbrechen. Der Einsatz war nach ca. zweieinhalb Stunden beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell