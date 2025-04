Ulm (ots) - Um 11.11 Uhr war ein MAN-Fahrer auf der A8 in Richtung München unterwegs. Aus unbekannter Ursache fing auf Höhe Bad Boll der Motor zu Qualmen an. Kurze Zeit später stand die Zugmaschine in Vollbrand. Die Feuerwehr Weilheim löschte das Fahrzeug. Durch die Autobahnmeisterei musste die Autobahn in ...

mehr