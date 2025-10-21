POL-UN: Kamen - Bürgersprechstunde mit Polizeihauptkommissar Friedrich Spur
Kamen (ots)
Polizeihauptkommissar Friedrich Spur bietet am Donnerstag, 23.10.2025 erneut seine Bürgersprechstunde an.
Von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr ist er für die Bürgerinnen und Bürger im Stadtteilbüro in der Mittelstraße 14 in Kamen-Heeren-Werve zu finden.
Alle sind herzlich eingeladen, auf ein Gespräch vorbeizukommen und den Bezirks- und Schwerpunktdienstbeamten zu treffen.
