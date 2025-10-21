PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch über Balkon

Bielefeld (ots)

NO / Bielefeld / Brackwede - Am Samstag, 18.10.2025, brachen unbekannte Täter über den Balkon in eine Wohnung an der Senner Straße ein. Die Polizei sucht Zeugen

Zwischen 16:30 Uhr und 22:30 Uhr gelangen unbekannte Täter auf den Balkon im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses Senner Straße, zwischen Südstraße und Rostocker Straße, und verschafften sich über die Terassentür Zugang zur Wohnung. Sie durchsuchten die gesamte Wohnung, insbesondere das Schlafzimmer, nach Wertgegenständen. Anschließend verließen die Täter die Wohnung über den Balkon und flohen in unbekannte Richtung. Erbeutet wurde Goldschmuck.

Ein Zeuge meldete der Polizei, zur Tatzeit einen weißen Bulli beobachtet zu haben, welcher möglicherweise in Zusammenhang mit dem Einbruch steht. Es konnte lediglich das Kennzeichen-Fragment "WW-??" abgelesen werden.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Einbruch oder zu Tatverdächtigen bei dem Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

