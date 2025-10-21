Polizei Bielefeld

POL-BI: Erneuter Zeugenaufruf zu einem Motorradunfall

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Senne - Das Verkehrskommissariat 1 der Polizei Bielefeld wendet sich erneut an die Öffentlichkeit zu einem Unfall von Montag, 13.10.2025. Ein 17-jähriger Bielefelder hatte schwere Verletzungen auf der Osningstraße erlitten.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand befuhr der 17-Jährige die Osningstraße gegen 11:15 Uhr von der Buschkampstraße kommend in Richtung Sieker. In Höhe des Wanderparkplatzes Togdrang verlor er dann aus bislang noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Leichtkraftrad des Herstellers Honda. Der 17-Jährige stürzte und erlitt bei der Kollision mit der Leitplanke einen Schlag gegen den Kopf. Er konnte inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Zeugen, die sich bislang noch nicht gemeldet haben, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0 zu melden.

