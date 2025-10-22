Polizei Bielefeld

POL-BI: Georteter Computer führt zum Erfolg

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Polizisten gelang es, am Sonntag, 19.10.2025, durch eine geöffnete Wohnungstür ein geortetes Laptop zu erkennen. Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden sie zahlreiches Diebesgut.

Ein 31-jähriger Bielefelder rief gegen 16:50 Uhr die Polizei in die Petristraße, in die Nähe der Friedrich-Schultz-Straße. Er hatte sein kürzlich gestohlenes Laptop an einer Anschrift in der Petristraße geortet.

Die Streifenbeamten betraten durch die offene Haustür das Gebäude. Als ein 54-jähriger Bewohner seine Wohnungstür öffnete, konnten die Polizisten in der Wohnung zwei Computer erkennen. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung stießen die Beamten auf diverse Handys und andere elektronische Geräte, einen E-Scooter sowie auf Betäubungsmittel. Unter diesen aufgefundenen Artikeln befand sich auch das Laptop des 31-Jährigen. Der 54-Jährige behauptete, die Sachen günstig gekauft zu haben, um sie später weiter zu verkaufen.

Die Polizisten entdeckten neben der Haustür einen E-Scooter, dessen Überprüfung ergab, dass er entwendet worden war. Im Keller konnten mehrere Fahrräder und E-Scooter aufgefunden werden, die ebenfalls als gestohlen gemeldet waren. Das Diebesgut wurde sichergestellt.

Gegen den polizeibekannten 54-Jährigen mit türkischer Staatsangehörigkeit ist ein Strafverfahren wegen Hehlerei eingeleitet worden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell