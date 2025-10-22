PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Viel Geld investiert und keinen Gewinn erhalten

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Vorsicht bei Aussichten auf besonders hohe Geldgewinne! Bielefelder verliert Geld.

Ein Bielefelder erstattete bei der Polizei eine Strafanzeige, nachdem er Betrügern 6500 Euro überwiesen hatte. Das Opfer berichtete dem Polizisten, dass er in der Vergangenheit in Kryptowährung investiert hatte, ihm dies aber schon nicht mehr bewusst war. Nun erhielt er in den letzten Tagen vormittags einen Anruf eines ihm unbekannten Mannes. Dieser forderte ihn auf, 6500 Euro zu überweisen, damit ihm der Gewinn der Kryptowährung ausgezahlt werden könne. Dabei stellte der Anrufer dem Bielefelder eine Auszahlungssumme von 230 000 Euro in Aussicht.

Nachdem er das Geld an ein Konto in Italien überwiesen hatte, schöpft er Verdacht. Seine anschließende Internetrecherche bestätigte seine Vermutung, auf Betrüger hereingefallen zu sein.

Vorsicht, bei dem Versprechen sehr hoher Gewinne oder Auszahlungen! Recherchieren Sie intensiv, bevor Sie viel Geld überweisen. Lassen Sie sich nicht zu schnellem Handeln drängen!

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

