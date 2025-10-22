POL-BI: Viel Geld investiert und keinen Gewinn erhalten
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Vorsicht bei Aussichten auf besonders hohe Geldgewinne! Bielefelder verliert Geld.
Ein Bielefelder erstattete bei der Polizei eine Strafanzeige, nachdem er Betrügern 6500 Euro überwiesen hatte. Das Opfer berichtete dem Polizisten, dass er in der Vergangenheit in Kryptowährung investiert hatte, ihm dies aber schon nicht mehr bewusst war. Nun erhielt er in den letzten Tagen vormittags einen Anruf eines ihm unbekannten Mannes. Dieser forderte ihn auf, 6500 Euro zu überweisen, damit ihm der Gewinn der Kryptowährung ausgezahlt werden könne. Dabei stellte der Anrufer dem Bielefelder eine Auszahlungssumme von 230 000 Euro in Aussicht.
Nachdem er das Geld an ein Konto in Italien überwiesen hatte, schöpft er Verdacht. Seine anschließende Internetrecherche bestätigte seine Vermutung, auf Betrüger hereingefallen zu sein.
Vorsicht, bei dem Versprechen sehr hoher Gewinne oder Auszahlungen! Recherchieren Sie intensiv, bevor Sie viel Geld überweisen. Lassen Sie sich nicht zu schnellem Handeln drängen!
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld
Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0
Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell