Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aggressive Ladendiebe

Weimar (ots)

Von Mitarbeitern eines Supermarktes in Weimar Nord wurden gestern zwei Männer beim Ladendiebstahl erwischt. Nun waren die beiden aber nicht einsichtig, sondern versuchten sich und das Beutegut, bestehend aus überwiegend Getränken, in Sicherheit zu bringen, wodurch es zu einer Rangelei kam. Im Zuge der Nahbereichsfahndung durch die eingesetzten Polizisten konnten die beiden Männer festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Neben dem Beutegut aus dem Supermarkt konnte bei den beiden 20- und 23-Jährigen auch noch Waren aus einem anderen Verbrauchermarkt festgestellt werden. Hierbei wird noch geprüft, ob sie diese ebenfalls entwendet haben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Männer wieder entlassen. Allerdings sollte das nicht der letzte Kontakt zu ihnen an dem Tag gewesen sein. Keine drei Stunden später waren die beiden wieder im Supermarkt, wurden aber des Ladens verwiesen - gleich mit einem längerfristigen Hausverbot. Dessen nicht genug, war einer der beiden in der Zwischenzeit auch noch im Atrium. Da er bei der Flucht aus dem Supermarkt seine Mütze verlor, wollte er sich hier eine neue besorgen. Aber auch hier wieder nicht auf dem legalen Weg. Die informierten Beamten wussten aufgrund der Personenbeschreibung und eines Fotos sehr schnell wer der Langfinger war.

