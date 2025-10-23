Polizei Bielefeld

POL-BI: Auffahrunfall auf Radweg

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Quelle - Durch das plötzliche Abbremsen und Anhalten eines SUV-Fahrers soll ein Radfahrer am Mittwoch, 22.10.2025, an der Carl-Severing-Straße gegen das Heck des Autos gefahren sein.

Ein 32-jähriger Bielefelder war gegen 17:35 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Carl-Severing-Straße in Richtung Osnabrücker Straße unterwegs. Nach seiner Aussage soll er in dem Kreisverkehr an der Klemensstraße von dem Fahrer eines Peugeot 2008 überholt und geschnitten worden sein. Darüber habe sich der Radfahrer aufgeregt und gestikuliert. Er sei anschließend aber wieder auf dem Radweg weitergefahren.

Nach Zeugenaussagen soll der 69-jährige Bielefelder mit seinem SUV plötzlich vor dem Radfahrer auf den Radweg gefahren sein und abrupt angehalten haben. Durch das Fahrmanöver habe der 32-Jährige nicht mehr rechtzeitig mit seinem Fahrrad anhalten können und stieß gegen den SUV. Dabei wurde er leicht verletzt. An dem Auto entstanden Lackkratzer. Polizeibeamte schätzten den Sachschaden auf etwa 500 Euro.

