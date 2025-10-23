Polizei Bielefeld

POL-BI: Unbekannter trickst Kassierer aus

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Einem Täter gelang am Mittwochabend, 22.10.2025, mit einem Wechseltrick kurz vor Feierabend Beute zu machen.

Gegen 18:55 Uhr trat ein Kunde in einem Sportgeschäft an der Niedernstraße mit einem Artikel an die Kasse. Zur Bezahlung reichte er dem Mitarbeiter einen 200 Euro Schein und nahm das Wechselgeld in Höhe von circa 188 Euro entgegen. Nach einem Ablenkungsmanöver gab er anschließend vor, den Artikel doch nicht kaufen zu wollen. Nachdem der Unbekannte den 200 Euro Schein zurückerhalten hatte, verließ er das Geschäft. Anschließend bemerkte der Mitarbeiter, dass von dem übergebenen Wechselgeld 100 Euro fehlten.

Das Opfer beschrieb den Täter als ungefähr 30 Jahre alt, circa 175 cm groß und mit Ziegenbart. Er trug einen grauen Hoodie und eine graue Jogginghose mit Muster.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell