POL-KN: (Bösingen, Lkr. Rottweil) Mehrere Wohnungseinbrüche in Bösingen - Polizei bittet um Zeugenhinweise (31.10.2025)

Am Freitag, den 31.10.2025, kam es in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr in Bösingen zu insgesamt drei Einbrüchen in Wohnhäuser.

In der Herrenzimmerner Straße gelangte die bislang unbekannte Täterschaft über die Terrasse in ein Einfamilienhaus und durchsuchte mehrere Räume. Im Stauferweg wurde auf ähnliche Weise über die Terrassentür eingedrungen, auch hier wurden die Wohnräume durchwühlt. In einem weiteren Fall im Fichtenweg wurden sämtliche Räume eines Wohnhauses durchsucht.

Die unbekannte Täterschaft erbeutete nach derzeitigem Kenntnisstand Bargeld und Schmuck im Wert von rund 2.800 Euro. Der Sachschaden an den Gebäuden kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Ob ein Tatzusammenhang zwischen den drei Einbrüchen besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet Anwohnerinnen und Anwohner, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Rottweil unter der Telefonnummer 0741 / 477-0 zu melden.

