PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bösingen, Lkr. Rottweil) Mehrere Wohnungseinbrüche in Bösingen - Polizei bittet um Zeugenhinweise (31.10.2025)

Bösingen (ots)

Am Freitag, den 31.10.2025, kam es in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr in Bösingen zu insgesamt drei Einbrüchen in Wohnhäuser.

In der Herrenzimmerner Straße gelangte die bislang unbekannte Täterschaft über die Terrasse in ein Einfamilienhaus und durchsuchte mehrere Räume. Im Stauferweg wurde auf ähnliche Weise über die Terrassentür eingedrungen, auch hier wurden die Wohnräume durchwühlt. In einem weiteren Fall im Fichtenweg wurden sämtliche Räume eines Wohnhauses durchsucht.

Die unbekannte Täterschaft erbeutete nach derzeitigem Kenntnisstand Bargeld und Schmuck im Wert von rund 2.800 Euro. Der Sachschaden an den Gebäuden kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Ob ein Tatzusammenhang zwischen den drei Einbrüchen besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet Anwohnerinnen und Anwohner, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Rottweil unter der Telefonnummer 0741 / 477-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- u. Lagezentrum
Knauer, PHK
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren