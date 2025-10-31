Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis) Detonation in Mülleimer am Busbahnhof - 60-Jähriger verletzt - Polizei sucht Zeugen (31.10.2025)

Triberg im Schwarzwald (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Freitagmorgen am Busbahnhof in der Wallfahrtstraße ereignet hat. Gegen 09.20 Uhr leerte ein 60-jähriger Mitarbeiter der Stadt die dortigen Mülleimer. Als er den zweiten Abfalleimer öffnete, kam es darin zu einer Detonation in deren Folge der Mann Verletzungen an der Hand erlitt. Er musste anschließend ärztlich behandelt werden.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07721 601-0 beim Kriminalkommissariat Villingen-Schwenningen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell