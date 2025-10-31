PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen
Lkr. Tuttlingen) - Fahrer mit 2,2 Promille verursacht Unfall (30.10.2025)

Trossingen (ots)

Am Donnerstag hat ein alkoholisierter 47-Jähriger einen Verkehrsunfall verursacht, nachdem er beim Ausfahren aus einer Grundstückseinfahrt ein vorbeifahrendes Auto übersehen hat.

Gegen 18:00 Uhr kam es zu einem Streifvorgang der beiden Wagen, wobei ein Fremdschaden von etwa 150 Euro entstand.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 47-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest, was ein Atemalkoholtest mit einem Wert von 2,2 Promille bestätigte.

Die Polizisten stellten den Führerschein des 47-Jährigen sicher und führten eine Blutentnahme durch.

Rückfragen bitte an:

Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

