Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) - Fahrer mit 2,2 Promille verursacht Unfall (30.10.2025)

Trossingen (ots)

Am Donnerstag hat ein alkoholisierter 47-Jähriger einen Verkehrsunfall verursacht, nachdem er beim Ausfahren aus einer Grundstückseinfahrt ein vorbeifahrendes Auto übersehen hat.

Gegen 18:00 Uhr kam es zu einem Streifvorgang der beiden Wagen, wobei ein Fremdschaden von etwa 150 Euro entstand.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 47-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest, was ein Atemalkoholtest mit einem Wert von 2,2 Promille bestätigte.

Die Polizisten stellten den Führerschein des 47-Jährigen sicher und führten eine Blutentnahme durch.

