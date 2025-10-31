Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St.Georgen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Firmengebäude - Unbekannte entwenden Buntmetall (30./31.10.2025)

St. Georgen (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen sind Unbekannte in eine Firma in der Feldbergstraße eingebrochen. Zwischen 17 Uhr und 04.40 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu einer Leichtbauhalle und von dort zu den Innenräumen des Fabrikgebäudes. Dort erbeuteten sie anschließend Buntmetall in Wert von mehreren tausend Euro. Zum Abtransport des Diebesguts müssen die Einbrecher ein Fahrzeug benutzt haben.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Feldbergstraße beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07724 9495-0 beim Polizeirevier St. Georgen zu melden.

