Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Betrunkener Golffahrer flüchtet vor Polizei (31.10.2025)

Radolfzell (ots)

Ein betrunkener Autofahrer ist in der vergangenen Nacht vor der Polizei geflüchtet. Gegen 00.30 Uhr fiel einer Streife in der Schützenstraße ein VW Golf auf, der, nachdem er auf Höhe einer Textilfirma parkte, kontrolliert werden sollte. Noch bevor die Polizisten an das Auto herantraten, starte der 37-jährige Fahrer plötzlich den Motor, setzte zurück und flüchtete in Richtung Bismarckstraße. Nachdem er sich weiterhin versuchte der Kontrolle des mit Blaulicht und Martinshorn hinterherfahrenden Streifenwagens zu entziehen, fuhr er schließlich in die Tiefgarage seiner Wohnanschrift. Im Treppenhaus gelang es den Beamten schließlich den Mann zu stellen. Ein Alkoholtest ergab schlussendlich einen Wert von rund 1,8 Promille. Der 37-Jährige musste daraufhin neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell