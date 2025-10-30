Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Bus gerammt und weitergefahren (30.10.2025)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Den Kampf gegen einen Bus hat am Donnerstag eine Autofahrerin auf der Industriestraße verloren. Gegen 10 Uhr kam die 76-jährige Opel-Fahrerin aus ungeklärtem Grund nach links auf die Gegenfahrbahn. Dabei stieß sie seitlich mit einem entgegenkommenden Linienbus zusammen. Dessen 53-jähriger Fahrer konnte nicht mehr ausweichen. Jedoch beobachtete er, wie die Seniorin statt anzuhalten, weiterfuhr. Auf einem Parkplatz konnte er die Frau ansprechen. Der Gesamtschaden beträgt 16.000 Euro.

