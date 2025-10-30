POL-KN: (Tuningen
Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht an der Schulstraße (29.10.2025)
Tuningen (ots)
Am Mittwoch hat sich im Zeitraum von, 18 Uhr bis 20 Uhr, auf dem Festhallenparkplatz an der Schulstraße eine Unfallflucht ereignet. Ein unbekannter Autofahrer stieß vermutlich während eines Parkvorgangs gegen den geparkten grauen Skoda. Statt seiner Personalien hinterließ der Unfallflüchtige einen Schaden in Höhe von 2.000 Euro. Unter der Telefonnummer 07720 / 85000 nimmt das Polizeievier Schwenningen Hinweise entgegen.
