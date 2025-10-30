Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) - Wohnungseinbruch - Polizei bittet um Hinweise (29.10.2025)

Trossingen (ots)

Am Mittwochabend ist es in der Lange Straße zu einem Wohnungseinbruch gekommen.

Zwischen 17:00 Uhr und 20:20 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem freistehenden Einfamilienhaus. Im Inneren durchsuchten die Täter mehrere Räume und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Lange Straße oder näheren Umgebung gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07461 941-0 beim Polizeirevier Tuttlingen zu melden.

