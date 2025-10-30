Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, A81, Lkr. Konstanz) Ausweichen eines Tieres führt zu Unfall (30.10.2025)

Engen, A81, Lkr. Konstanz (ots)

Über 23.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Unfalls, der sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf der Autobahn 81 ereignet hat. Ein 41-Jähriger fuhr gegen 00.15 Uhr in Richtung Kreuz Hegau auf dem rechten Fahrstreifen, als er kurz vor dem Talbachviadukt nach eigenen Angaben ein Tier auf der Fahrbahn wahrnahm. Er bremste daraufhin und wich nach links aus. Hierbei verlor er die Kontrolle über seinen Hyundai und kollidierte schleudernd mit der Mittelschutzplanke. Dort riss sein linkes Vorderrad ab. Schließlich kam er auf der linken Fahrspur zum Stillstand. Um den nicht mehr fahrbereiten Hyundai, an dem Totalschaden entstand, kümmerte sich ein Abschleppunternehmen. Während der Unfallaufnahme und der Beseitigung der Trümmerteile musste der linke Fahrstreifen gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell