Polizeipräsidium Konstanz


Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Untertorstraße (29.10.2025)

Radolfzell, Lkr. Konstanz (ots)

Eine leicht verletzte Person ist die Folge eines Unfalls, der sich am Mittwochmorgen auf der Untertorstraße ereignet hat. Ein 21-Jähriger war mit einem Krankentransportwagen in Richtung Böhringer Straße unterwegs und übersah auf Höhe der Hausnummer 24 aus unbekannten Gründen einen 79-jährigen Mann, der mit seinem elektrischen Rollstuhl die Fahrbahn querte. Durch den Zusammenstoß kippte der Rollstuhl, hierbei zog sich der Senior leichte Verletzungen zu. Zur weiteren medizinischen Versorgung brachte ein Rettungswagen ihn in ein Krankenhaus. Am elektrischen Rollstuhl entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro, am Krankentransporter circa 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1010
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell



