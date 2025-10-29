POL-KN: (Trossingen
Lkr. Tuttlingen) - Schwere Gewalttat - Kriminalpolizei ermittelt nach Messerangriff (28.10.2025)
Trossingen (ots)
In den frühen Morgenstunden des Dienstags ist es in der Kapfstraße / Heinz-Mecherlein-Straße zu einem Messerangriff gekommen.
Eine 26-jährige Frau war gegen 03:15 Uhr nach dem Gassigehen auf dem Nachhauseweg, als sich ihr ein unbekannter Mann unauffällig näherte. Dieser zog ein Messer und stach dreimal in den Hüftbereich der 26-Jährigen ein. Der Täter flüchtete anschließend unerkannt zu Fuß in Richtung Gölten.
Der Unbekannte wird als männlich, von großer Statur und in schwarzer Kleidung beschrieben.
Die 26-Jährige kam zur ärztlichen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus, eine Lebensgefahr konnte ausgeschlossen werden.
Die Kriminalpolizeidirektion Rottweil hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung:
Zeugen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 03:15 Uhr im Bereich der Kapfstraße / Heinz-Mecherlein-Straße oder näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeidirektion Rottweil unter der Telefonnummer 0741 477-0 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell