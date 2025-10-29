Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen, B31, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der B31 zwischen Döggingen und Hüfingen - insgesamt rund 30.000 Euro Blechschaden (28.10.2025)

Bräunlingen, B31 (ots)

Insgesamt rund 30.000 Euro Blechschaden sind bei einem Unfall auf der Bundesstraße 31 zwischen Döggingen und Hüfingen am Dienstagvormittag entstanden. Ein 68-Jähriger fuhr mit einem Renault hinter einem Audi eines 51-Jährigen auf der linken Spur. Nachdem der 51-Jährige noch einen Lastwagen überholen wollte, ihm dies jedoch nicht reichte, bremste er ab um dahinter einzuscheren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Renault, der den Audi am linken Heck touchierte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell