Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar

Lkr. Rottweil) - Auto in Brand gesetzt - Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen (28.10.2025)

Sulz am Neckar (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es in Sulz-Holzhausen zu einem Brand eines Autos gekommen, bei dem von einem Verbrechen der Brandstiftung ausgegangen wird.

Gegen 02:00 Uhr geriet ein abgestellter Wagen vor einem Gebäude in der Teilgemeinde Holzhausen in Brand. Der Schaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Klärung des Vorfalls. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0741 477-0 bei der Kriminalpolizeidirektion Rottweil zu melden.

