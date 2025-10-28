Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gem. Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz - Fahrer versucht Polizeikontrolle zu entkommen - Ermittlungen wegen versuchten Mordes eingeleitet (26.10.25)

Gosheim

Am frühen Samstagmorgen hat ein 24-Jähriger versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen.

Gegen 03:30 Uhr fiel der Mann einer Streifenbesatzung auf, da er innerorts mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Trotz mehrerer Anhaltesignale und eingeschaltetem Blaulicht erhöhte der Fahrer seine Geschwindigkeit, um sich der Kontrolle zu entziehen und geriet zunächst aus dem Sichtbereich der Beamten.

Während eines Wendevorganges in einem Wohngebiet bemerkten die Beamten, dass ihnen der Renault Megane des 24-Jährigen entgegenkam und direkt auf den Streifenwagen zufuhr. Da der Fahrer jedoch keinerlei Anzeichen zeigte abzubremsen, verließen die Beamten den Streifenwagen und eilten an den Fahrbahnrand.

In einem gefährlichen Manöver steuerte der 24-Jährige das Auto anschließend auf eine Polizeibeamtin zu, die einen Zusammenstoß nur durch schnelles Zurückweichen verhindern konnte.

Der zweite Beamte gab daraufhin einen Schuss auf die Seite des Autos ab, um es zu stoppen. Der Fahrer setzte seine Fahrt zunächst kurzzeitig fort, flüchtete jedoch anschließend zu Fuß und konnte kurze Zeit später nach intensiven Fahndungsmaßnahmen in der Nähe widerstandslos und ohne Verletzungen festgenommen werden.

Er stand ersten Erkenntnissen zufolge unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Rottweil dauern an.

