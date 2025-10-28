POL-KN: (Zimmern ob Rottweil
Lkr. Rottweil) - Unbekannter beschädigt geparkten Renault Austral (27.10.2025)
Zimmern ob Rottweil (ots)
Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro sind die Folgen einer Unfallflucht, die sich Montagnachmittag, zwischen 15:45 Uhr und 16:15 Uhr auf dem DM-Parkplatz in der Straße "Steinhäuslebühl" ereignet hat.
Ein Unbekannter kollidierte mit einem dort abgestellten grauen Renault Austral, vermutlich beim Ein- oder Aussteigen, und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Unfall zur Anzeige zu bringen.
Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Unbekannten nimmt der Verkehrsdienst Zimmern unter Tel. 0741 34879-0 entgegen.
