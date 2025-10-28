POL-KN: (Villingen-Schwenningen, B33) Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen (27.10.2025)
Villingen-Schwenningen, B33 (ots)
Insgesamt rund 13.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagmittag auf der Bundesstraße 33 in Villingen ereignet hat.
Ein aus Richtung Bad Dürrheim kommender 73-jähriger Fahrer eines Daimler-Benz war auf der Bundesstraße unterwegs und wollte auf Höhe der Abfahrt zum Landratsamt abfahren. Hierzu ordnete er sich auf den Ausfädelungsstreifen ein, fuhr dabei jedoch zu weit links und touchierte den auf der Bundesstraße weiterfahrenden Kia einer 74-jährigen Frau. Anschließend prallte der Daimler in das Heck des vorausfahrenden VW Transporters eines 31-jährigen Mannes. Der nicht mehr fahrbereite Daimler-Benz musste abgeschleppt werden.
