Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf der Birnauer Straße - grauen VW Golf angefahren und geflüchtet (26./27.10.2025)

Konstanz (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen hat ein Unbekannter ein auf der Birnauer Straße geparktes Auto beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der unbekannte Autofahrer streifte den auf Höhe der Hausnummer 3 abgestellten grauen VW Golf am linken vorderen Kotflügel und entfernte sich anschließend einfach, ohne sich um eine Regulierung des Schadens in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell