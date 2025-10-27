PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen, K 5735
Schwarzwald Baar Kreis) Von der Straße abgekommen und schwerverletzt (27.10.2025)

Bräunlingen - K 5735 (ots)

Zwischen Oberbränd und Bubenbach ist am Montag, gegen 9 Uhr, eine Autofahrerin auf winterglatter Straße verunfallt. In Richtung Bubenbach unterwegs verlor die 28-jährige Audi-Fahrerin wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über den Wagen. Sie geriet mit Sommerreifen ins Schleudern und rutschte von der Straße in einen Graben. Durch den Aufprall dort verletzte sie sich schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus. Ihr Audi musste mit einem Schaden von etwa 20.000 Euro abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren