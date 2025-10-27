Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, B 27

Schwarzwald Baar Kreis) Fehler beim Spurwechsel (25.10.2025)

Bad Dürrheim - B 27 (ots)

Durch einen unüberlegten Spurwechsel hat sich am Samstag, gegen 15:30 Uhr auf der Bundesstraße 27 bei Bad Dürrheim ein Unfall ereignet. Eine 22-jährige Hyundai-Fahrerin zog ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten von der linken Spur auf die Rechte. Ein dort befindlicher 31-Jähriger in einem Volvo musste eine Vollbremsung durchführen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dadurch verletzte sich allerdings eine 25-Jährige im Volvo leicht. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht notwendig.

