POL-KN: (Bad Dürrheim, B 27
Schwarzwald Baar Kreis) Fehler beim Spurwechsel (25.10.2025)
Bad Dürrheim - B 27 (ots)
Durch einen unüberlegten Spurwechsel hat sich am Samstag, gegen 15:30 Uhr auf der Bundesstraße 27 bei Bad Dürrheim ein Unfall ereignet. Eine 22-jährige Hyundai-Fahrerin zog ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten von der linken Spur auf die Rechte. Ein dort befindlicher 31-Jähriger in einem Volvo musste eine Vollbremsung durchführen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dadurch verletzte sich allerdings eine 25-Jährige im Volvo leicht. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht notwendig.
Rückfragen bitte an:
Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell